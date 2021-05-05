Арештованому в Криму журналісту Єсипенкові висунули нове звинувачення

Тепер його звинувачують ще й у незаконному перевезенні зброї.

Арештованому в Криму позаштатному журналісту "Крим.Реалії" Владиславу Єсипенку додали ще одну статтю обвинувачення - про незаконне перевезення зброї.

Про це "Кримській правозахисній групі" повідомила дружина журналіста Катерина.

Якщо раніше журналіста звинувачували тільки за ст. 223.1. КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв), то зараз до звинувачення додалася ст.222 КК РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів).

Нагадаємо, що Єсипенка затримали 10 березня та заарештували до 11 травня. Під час судового засідання, що відбулося 6 квітня 2021 року у так званому "Верховному суді Криму" незаконно утримуваний Єсипенко повідомив про застосування до нього тортур.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала російську колегу Тетяну Москалькову перевірити факти безпідставного затримання, подальшого незаконного утримання та застосування тортур до Єсипенка.