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США закликали розслідувати вбивства та переслідування журналістів в Україні

"Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших".

США закликали розслідувати вбивства та переслідування журналістів в Україні
Фото: Макс Левин

Сполучені Штати Америки закликали до здійснення правосуддя щодо справи Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших журналістів, які постраждали або загинули внаслідок переслідувань.

Про це заявив у відеозверненні прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп.

"Дуже легко забути про винятково важливу роль, яку незалежні ЗМІ відіграють, надаючи громадськості інформацію, яка дозволяє суспільству боротися з корупцією, чинити опір порушенням прав людини та робити усвідомлений вибір щодо долі своєї країни", - сказав він.

Лангенкемп  додав, що США засуджують насильство щодо журналістів та працівників ЗМІ.

"Сьогодні, у Всесвітній день свободи преси, Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство стосовно журналістів та працівників засобів масової інформації. Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших. Сьогодні ми вшановуємо їх і принцип свободи преси", – наголосив прес-аташе.

Нагадаємо, у квітні минулого року Україна вперше з 2009 року увійшла в сотню країн за рівнем свободи слова.

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