Сполучені Штати Америки закликали до здійснення правосуддя щодо справи Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших журналістів, які постраждали або загинули внаслідок переслідувань.
Про це заявив у відеозверненні прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп.
"Дуже легко забути про винятково важливу роль, яку незалежні ЗМІ відіграють, надаючи громадськості інформацію, яка дозволяє суспільству боротися з корупцією, чинити опір порушенням прав людини та робити усвідомлений вибір щодо долі своєї країни", - сказав він.
Лангенкемп додав, що США засуджують насильство щодо журналістів та працівників ЗМІ.
"Сьогодні, у Всесвітній день свободи преси, Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство стосовно журналістів та працівників засобів масової інформації. Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших. Сьогодні ми вшановуємо їх і принцип свободи преси", – наголосив прес-аташе.
У #WorldPressFreedomDay ми чествуємо незалежні ЗМІ, які відіграють важливу роль у захисті демократії, надаючи надійну інформацію, яка допомагає громадянам боротися з корупцією, захищати права людини та протистояти дезінформації. pic.twitter.com/TKdyWh7Hzy— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 3, 2021
Нагадаємо, у квітні минулого року Україна вперше з 2009 року увійшла в сотню країн за рівнем свободи слова.