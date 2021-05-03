"Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших".

Сполучені Штати Америки закликали до здійснення правосуддя щодо справи Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших журналістів, які постраждали або загинули внаслідок переслідувань.

Про це заявив у відеозверненні прес-аташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп.

"Дуже легко забути про винятково важливу роль, яку незалежні ЗМІ відіграють, надаючи громадськості інформацію, яка дозволяє суспільству боротися з корупцією, чинити опір порушенням прав людини та робити усвідомлений вибір щодо долі своєї країни", - сказав він.

Лангенкемп додав, що США засуджують насильство щодо журналістів та працівників ЗМІ.

"Сьогодні, у Всесвітній день свободи преси, Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство стосовно журналістів та працівників засобів масової інформації. Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших. Сьогодні ми вшановуємо їх і принцип свободи преси", – наголосив прес-аташе.

У #WorldPressFreedomDay ми чествуємо незалежні ЗМІ, які відіграють важливу роль у захисті демократії, надаючи надійну інформацію, яка допомагає громадянам боротися з корупцією, захищати права людини та протистояти дезінформації. pic.twitter.com/TKdyWh7Hzy — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 3, 2021

Нагадаємо, у квітні минулого року Україна вперше з 2009 року увійшла в сотню країн за рівнем свободи слова.