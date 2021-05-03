В Іспанії вакцінували проти ковіду майже 5 млн осіб

Центри вакцинації працюють сім днів на тиждень, і до першого тижня червня близько 10 мільйонів осіб будуть повністю щеплені.

Міністр охорони здоров'я Іспанії Кароліна Даріас заявила, що іспанська влада розраховує досягти протягом доби показника у 5 мільйонів людей, повністю вакцинованих проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Даріас зазначила, що центри вакцинації працюють сім днів на тиждень, і до першого тижня червня близько 10 мільйонів осіб будуть повністю щеплені.

Міністр додала, що Іспанія прямує до своєї мети - вакцинувати до кінця літа 70% дорослого населення, або близько 33 мільйонів осіб.

Водночас Даріас закликала до дотримання обмежень. Вона сказала, що рівень захворюваності на COVID-19 в Іспанії на 100 тисяч осіб протягом 14 днів становить 229, але сильно варіюється між регіонами. Так, у деяких він є нижчим за 70, в той час як інші перебувають у діапазоні 400-500.

Нагадаємо, раніше на іспанському острові Майорка заарештували чоловіка, якого підозрюють у тому, що він умисно заразив коронавірусом 22 осіб.

Наприкінці березня Іспанія розширила перелік місць, де потрібно носити захисні маски на обличчі для запобігання поширенню коронавірусу. Їх необхідно носити у всіх громадських місцях, всередині або на вулиці, навіть коли може бути збережена безпечна відстань між людьми у щонайменше півтора метра.