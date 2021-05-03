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Єврокомісія пропонує дозволити подорожі до ЄС усім, хто отримав дві дози вакцини

Пропонується дозволити в'їзд до ЄС тим людям, які отримали останню дозу вакцини принаймні за 14 днів до прибуття.

Єврокомісія пропонує дозволити подорожі до ЄС усім, хто отримав дві дози вакцини
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія пропонує дозволити в'їзд до ЄС з несуттєвих причин не лише всім особам, що приїжджають з країн з позитивною епідеміологічною ситуацією, а тим, хто отримав останню рекомендовану дозу дозволеної у блоці вакцини від коронавірусу.

Про це повідомили пресслужба ЄК.

Єврочиновники посилаються на останні поради науковців, які наголошують, що вакцинація вагомо допомагає розірвати ланцюг передачі хвороби.

Дозвіл можуть поширити на вакцини, рекомендовані ВООЗ для екстреного застосування. Пропонується дозволити в'їзд до ЄС тим людям, які отримали останню дозу вакцини принаймні за 14 днів до прибуття. Невакциновані діти повинні мати можливість подорожувати зі своїми вакцинованими батьками, якщо у них буде негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 не раніше ніж за 72 години до часу прибуття. У таких випадках держави-члени ЄС можуть вимагати додаткове тестування після прибуття.

Крім того, якщо держави-члени вирішують відмовитись від вимог надання негативного ПЛР-тесту та/або пройти карантин для вакцинованих осіб на своїй території, вони також повинні відмовитись від таких вимог щодо вакцинованих мандрівників з-за меж ЄС.

Крім того, Комісія пропонує підняти поріг кількості нових випадків захворювання на COVID-19, який визначає перелік країн, з яких можна дозволити всі поїздки. Пропозиція полягає в тому, щоб збільшити поріг 14-денної сукупної частоти повідомлень про випадки ковіду з 25 до 100. Це залишається значно нижчим від поточного середнього показника в ЄС, який становить понад 420.

Водночас у Єврокомісії зазначають, що поява нових штамів вірусу вимагає постійної пильності. Як противагу Комісія пропонує новий механізм „екстреного гальмування”, який буде координуватися на рівні ЄС і який обмежуватиме ризик потрапляння їх до ЄС. Це дозволить державам-членам діяти швидко і тимчасово мінімізувати всі поїздки із постраждалих країн на період, необхідний для введення відповідних санітарних заходів.

Ситуація має спроститися після того як стануть діяти так звані “зелені електронні сертифікати”. Зокрема, мандрівники повинні мати можливість підтвердити свій статус вакцинації за допомогою цього документа, що видається владою держав-членів на індивідуальній основі, або іншого сертифіката, визнаного еквівалентним на підставі рішення Комісії. Так, доти, поки сертифікати не запрацюють, держави-члени повинні мати можливість приймати сертифікати з країн, що не входять в ЄС, відповідно до національного законодавства, приймаючи до уваги можливість перевірки автентичності, чинності та цілісності сертифіката і повноти даних, що містяться у ньому.

Пропонується створити портал, що, зокрема, дозволяє мандрівникам перевірити можливість визнання сертифікату про вакцинацію, виданого не у ЄС, як надійного доказу щеплення чи можливість отримання “цифрового зеленого сертифіката”. 

"Час відроджувати туристичну індустрію та відновлювати транскордонні дружні стосунки - безпечно",  - написала у Твіттері президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Пропозиції Єврокомісії тепер має розглянути Рада Євросоюзу.

Зазначимо, Єврокомісія вповноважена лише рекомендувати заходи у сфері перетину кордонів, а члени ЄС визначають правила самостійно.

Низка країн Європейського союзу випробує видавання “зелених цифрових сертифікатів", що підтверджують вакцинацію проти ковіду. Тестування розпочнеться у травні.

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