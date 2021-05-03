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За минулу добу в Україні – 2 758 нових випадків коронавірусу

Найбільше випадків на Дніпропетровщині.

За минулу добу, 2 травня в Україні зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 154.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 95 випадків;

Вінницька область – 64 випадки;

Волинська область – 108 випадків;

Дніпропетровська область – 360 випадків;

Донецька область – 202 випадки;

Житомирська область – 135 випадків;

Закарпатська – 4 випадки;

Запорізька область – 103 випадки;

Івано-Франківська область – 38 випадків;

Київська область – 74 випадки;

Кіровоградська область – 116 випадків;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 94 випадки;

Миколаївська область – 81 випадок;

Одеська область – 143 випадки;

Полтавська область – 104 випадки;

Рівненська область – 62 випадки;

Сумська область – 231 випадок;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 164 випадки;

Херсонська область – 46 випадків;

Хмельницька область – 30 випадків;

Черкаська область – 233 випадки;

Чернівецька область – 61 випадок;

Чернігівська область – 62 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу госпіталізована 1591 особа, одужало 5 550 осіб, здійснено 16 023 тестувань: методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 085 938 осіб, одужало 1 681 815 осіб, летальних випадків – 44 750 і проведено ПЛР-тестувань – 9 487 141.

Нагадаємо, наукові консультанти уряду Індії повідомили владі країни про незначні мутації в деяких зразках коронавірусу, що можуть "ухилятися від імунної відоповіді"

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