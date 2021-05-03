За минулу добу в Україні – 2 758 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 2 травня в Україні зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 154.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 95 випадків;
Вінницька область – 64 випадки;
Волинська область – 108 випадків;
Дніпропетровська область – 360 випадків;
Донецька область – 202 випадки;
Житомирська область – 135 випадків;
Закарпатська – 4 випадки;
Запорізька область – 103 випадки;
Івано-Франківська область – 38 випадків;
Київська область – 74 випадки;
Кіровоградська область – 116 випадків;
Луганська область – 28 випадків;
Львівська область – 94 випадки;
Миколаївська область – 81 випадок;
Одеська область – 143 випадки;
Полтавська область – 104 випадки;
Рівненська область – 62 випадки;
Сумська область – 231 випадок;
Тернопільська область – 120 випадків;
Харківська область – 164 випадки;
Херсонська область – 46 випадків;
Хмельницька область – 30 випадків;
Черкаська область – 233 випадки;
Чернівецька область – 61 випадок;
Чернігівська область – 62 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за минулу добу госпіталізована 1591 особа, одужало 5 550 осіб, здійснено 16 023 тестувань: методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 085 938 осіб, одужало 1 681 815 осіб, летальних випадків – 44 750 і проведено ПЛР-тестувань – 9 487 141.
Нагадаємо, наукові консультанти уряду Індії повідомили владі країни про незначні мутації в деяких зразках коронавірусу, що можуть "ухилятися від імунної відоповіді"