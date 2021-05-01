Україна уклала контракт з Pfizer про додаткові 10 млн доз вакцини проти ковіду

Перші 500 тисяч доз Україна має отримати вже в травні-червні 2021 року.

Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Про це Президентові України Володимиру Зеленському доповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який підписав документ від імені держави, інформує пресслужба ОПУ.

“Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року”, – зазначив Степанов.

Згідно з домовленостями, перші поставки за цим контрактом – 500 тисяч доз – Україна отримає вже в травні-червні 2021 року, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решту 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.

Укладення цієї угоди стало можливим завдяки прямому спілкуванню Володимира Зеленського з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою, йдеться у повідомленні.

Президент подякував гендиректору Pfizer за допомогу нашій державі у складні часи пандемії та відзначив зусилля представників України, які супроводжували процес підписання контракту.

“Це справді чудовий результат. Тепер завдання держави – забезпечити вакцинацію максимальної кількості громадян. Також потрібно активніше пояснювати людям важливість щеплення проти ковіду, адже це єдина можливість подолати пандемію, повернутися до нормального життя й назавжди забути про карантини”, – зазначив Глава держави.

Нагадаємо, 16 квітня в Україну доставили 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech у межах ініціативи COVAX, вакцинацію Pfizer розпочали 18 квітня.

З 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу індійською вакциною AstraZeneca/CoviShield, з 13 квітня - китайською вакциною Sinovac/Coronavac.