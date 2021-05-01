Модернізація «Мінська», ПДЧ в НАТО, візит Макрона. Невідомі подробиці паризьких перемовин Зеленського
Модернізація «Мінська», ПДЧ в НАТО, візит Макрона. Невідомі подробиці паризьких перемовин Зеленського
​РНБО може запровадити санкції проти головних "обнальників" країни та лідерів злочинного світу, - джерела
​РНБО може запровадити санкції проти головних "обнальників" країни та лідерів злочинного світу, - джерела
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Мендель йде з посади прессекретаря Зеленського, але працюватиме в Офісі президента радницею
Мендель йде з посади прессекретаря Зеленського, але працюватиме в Офісі президента радницею
Наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку
Наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку
У Празі тисячі людей вийшли на мітинг проти президента Земана
У Празі тисячі людей вийшли на мітинг проти президента Земана
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Тайны Резиденции Президента
Тайны Резиденции Президента
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Україна уклала контракт з Pfizer про додаткові 10 млн доз вакцини проти ковіду

Перші 500 тисяч доз Україна має отримати вже в травні-червні 2021 року.

Україна уклала контракт з Pfizer про додаткові 10 млн доз вакцини проти ковіду
Фото: EPA/UPG

Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Про це Президентові України Володимиру Зеленському доповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який підписав документ від імені держави, інформує пресслужба ОПУ.

“Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року”, – зазначив Степанов.

Згідно з домовленостями, перші поставки за цим контрактом – 500 тисяч доз – Україна отримає вже в травні-червні 2021 року, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решту 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.

Укладення цієї угоди стало можливим завдяки прямому спілкуванню Володимира Зеленського з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою, йдеться у повідомленні.

Президент подякував гендиректору Pfizer за допомогу нашій державі у складні часи пандемії та відзначив зусилля представників України, які супроводжували процес підписання контракту.

“Це справді чудовий результат. Тепер завдання держави – забезпечити вакцинацію максимальної кількості громадян. Також потрібно активніше пояснювати людям важливість щеплення проти ковіду, адже це єдина можливість подолати пандемію, повернутися до нормального життя й назавжди забути про карантини”, – зазначив Глава держави.

Нагадаємо, 16 квітня в Україну доставили 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech у межах ініціативи COVAX, вакцинацію Pfizer розпочали 18 квітня. 

З 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу індійською вакциною AstraZeneca/CoviShield, з 13 квітня - китайською вакциною Sinovac/Coronavac.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також