За добу від ковіду щепилися майже 50 тис. українців

За п’ятницю, 30 квітня в Україні від коронавірусу щепилися 49 985 людей.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Щеплення проводили 36 мобільних бригад з імунізації у 1 838 пунктах щеплення.
До листа очікування вакцинації від COVID-19 наразі записались 506 067 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ – 671 випадок/ 6 911 щеплень;
Вінницька область – 196 випадків/ 2 369 щеплень;
Волинська область – 185 випадків/ 447 щеплень;
Дніпропетровська область – 745 випадків/ 3 504 щеплення;
Донецька область – 570 випадків/ 3 015 щеплень;
Житомирська область – 218 випадків/ 1 287 щеплень;
Закарпатська – 129 випадків/ 548 щеплень;
Запорізька область – 405 випадків/ 1 612 щеплень;
Івано-Франківська область – 131 випадок/ 219 щеплень;
Київська область – 433 випадки/ 3 735 щеплень;
Кіровоградська область – 173 випадки/ 1 434 щеплення;
Луганська область – 157 випадків/ 531 щеплення;
Львівська область – 448 випадків/ 1 273 щеплення;
Миколаївська область – 245 випадків/ 2 176 щеплень;
Одеська область – 454 випадки/ 1 660 щеплень;
Полтавська область – 385 випадків/ 2 980 щеплень;
Рівненська область – 291 випадок/ 1 158 щеплень;
Сумська область – 188 випадків/ 1 912 щеплень;
Тернопільська область – 200 випадків/ 1 013 щеплень;
Харківська область – 730 випадків/ 4 938 щеплень;
Херсонська область – 187 випадків/ 1 341 щеплення;
Хмельницька область – 446 випадків/ 1 084 щеплення;
Черкаська область – 537 випадків/ 2 807 щеплень;
Чернівецька область – 98 випадків/ 620 щеплень;
Чернігівська область – 327 випадків/ 1 411 щеплень.
Додамо, від початку вакцинальної кампанії щеплено 752 295 українців, з них першу дозу отримали 752 293 осіб.
Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Нагадаємо, у п'ятницю, 30 квітня у столичний аеропорт "Бориспіль" прибули 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу від китайського виробника Sinоvac.