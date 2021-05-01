За добу від ковіду щепилися майже 50 тис. українців

До листа очікування вакцинації від COVID-19 наразі записались 506 067 людей.

За п’ятницю, 30 квітня в Україні від коронавірусу щепилися 49 985 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Щеплення проводили 36 мобільних бригад з імунізації у 1 838 пунктах щеплення.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 наразі записались 506 067 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 671 випадок/ 6 911 щеплень;

Вінницька область – 196 випадків/ 2 369 щеплень;

Волинська область – 185 випадків/ 447 щеплень;

Дніпропетровська область – 745 випадків/ 3 504 щеплення;

Донецька область – 570 випадків/ 3 015 щеплень;

Житомирська область – 218 випадків/ 1 287 щеплень;

Закарпатська – 129 випадків/ 548 щеплень;

Запорізька область – 405 випадків/ 1 612 щеплень;

Івано-Франківська область – 131 випадок/ 219 щеплень;

Київська область – 433 випадки/ 3 735 щеплень;

Кіровоградська область – 173 випадки/ 1 434 щеплення;

Луганська область – 157 випадків/ 531 щеплення;

Львівська область – 448 випадків/ 1 273 щеплення;

Миколаївська область – 245 випадків/ 2 176 щеплень;

Одеська область – 454 випадки/ 1 660 щеплень;

Полтавська область – 385 випадків/ 2 980 щеплень;

Рівненська область – 291 випадок/ 1 158 щеплень;

Сумська область – 188 випадків/ 1 912 щеплень;

Тернопільська область – 200 випадків/ 1 013 щеплень;

Харківська область – 730 випадків/ 4 938 щеплень;

Херсонська область – 187 випадків/ 1 341 щеплення;

Хмельницька область – 446 випадків/ 1 084 щеплення;

Черкаська область – 537 випадків/ 2 807 щеплень;

Чернівецька область – 98 випадків/ 620 щеплень;

Чернігівська область – 327 випадків/ 1 411 щеплень.

Додамо, від початку вакцинальної кампанії щеплено 752 295 українців, з них першу дозу отримали 752 293 осіб.

Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 квітня у столичний аеропорт "Бориспіль" прибули 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу від китайського виробника Sinоvac.