КМДА опублікувала карантинні обмеження, які діятимуть в Києві з 1 травня

Столиця вийшла в "жовту" зону, але житиме за правилами "помаранчевої".

У Києві з 1 травня діятимуть карантинні обмеження "помаранчевої" зони, хоча Державна комісія з питань ТЕБ та НС віднесла столицю до "жовтої" зони.

Про це повідомила пресслужба мерії.

Відповідно з суботи в Києві забороняється:

перебування в громадських будинках і спорудах, транспорті без вдягнутих захисних масок;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;

проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50 відсотків місць;

робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;

перевезення у транспорті пасажирів більше ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;

проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;

робота закладів громадського харчування після 24:00 та до 7:00, крім доставки та замовлень навинос;

розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менше 2 м між столами та більше 4 осіб за столом;

обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції у черзі у 1,5 м, дотримання маскового режиму та організації централізованого збору використаних масок;

діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу;

проведення в закладах освіти масових заходів для учасників із більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів;

діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше 1 особи на 10 кв. м, басейнів – якщо більше 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб – для спортивно-тренувальних груп;

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.

Нагадаємо, що карантинні обмеження "червоного" рівня в Києві діяли з 20 березня. З 5 квітня їх ще більше посилили - місто вирішило обмежити роботу громадського транспорту і закрити дитячі садки та початкову школу.

Локдаун спочатку вводили до 16 квітня включно, але пізніше продовжили до 30 квітня.