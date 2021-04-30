У заході взяли участь близько 80 осіб, було залучено 18 одиниць техніки.

Сьогодні, 30 квітня, на території Микільського лісництва КП "Дарницьке лісопаркове господарство" відбулися спеціалізовані навчання київських рятувальних і комунальних служб для протидії та ліквідації наслідків лісових пожеж.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

У навчаннях взяли участь близько 80 осіб, було залучено 18 одиниць техніки.

За легендою навчань, на території лісу сталася і виявлена пожежа через розведення багаття в недозволеному місці (затримка порушників). Далі за допомогою квадрокоптера здійснюється повітряна розвідка, гасіння пожежі за допомогою спецтехніки, а також порятунок можливих потерпілих внаслідок пожежі.

Також рятувальники відпрацювали надання першої допомоги потерпілим.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань розслідують справи, що стосуються трагічних подій, пов’язаних з пожежами, які трапились в Україні протягом останніх років, забрали 54 людських життя та спричинили значні матеріальні втрати.