Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві змінили дизайн карток на проїзд в громадському транспорті.

Замість синіх карт Kyiv Smart Card з'являться блакитні карти від "Київ Цифровий", повідомляється на сайті Київдержадміністрації.

На відміну від зелених проїзних, які з квітня повністю вийшли з обігу, сині карти Smart City продовжать працювати.

Нові картки "Київ Цифровий" будуть продаватися і поповнюватися у касах на всіх станціях київського метрополітену, у мережі Т-кіоск та в терміналах самообслуговування.

Нагадаємо, що на початку січня 2021 року в Києві раптово припинив роботу додаток Kyiv Smart City для оплати проїзду в громадському транспорті. Користувачам запропонували новий сервіс "Київ Цифровий", який курує заступник голови КМДА у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич.

Новий сервіс є розробкою програмістів комунального підприємства Головний інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ).