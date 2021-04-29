Окупанти з початку доби сім разів порушили "тишу" на Донбасі

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

З початку доби було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

Зокрема, неподалік селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля населеного пункту Павлополь – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог використав автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі селищ Піски та Верхньоторецьке противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів.

“Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 28 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.