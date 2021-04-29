Окупанти з початку доби сім разів порушили "тишу" на Донбасі

З початку доби було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє пресслужба ООС.
Зокрема, неподалік селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля населеного пункту Павлополь – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Світлодарська та Водяного ворог використав автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.
У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі селищ Піски та Верхньоторецьке противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів.
“Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 28 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.