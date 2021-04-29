Голова УІНП назвав "марш вишиванок" до дня створення дивізії "Галичина" глорифікацією СС

Голова Українського інституту національної пам'ять Антон Дробович визнав "марш вишиванок", який відбувся в Києві 28 квітня до дня створення дивізії "Галичина", глорифікацією військ СС.

У своєму фейсбуці Дробович написав, що вважає учасників маршу маргінальною групою, і підкреслив, що абсолютна більшість українців їх не підтримує.

"Глорифікація військ СС - це неприпустимо для європейської країни, і я впевнений, що цього не підтримує абсолютна більшість українців. Історію треба вивчати, відкрито розбиратися у складних питаннях, наприклад, чому взагалі з‘являлися нацистські добровольчі підрозділи, звідки бралися всі ці корпуси, дивізії, легіони та батальйони (угорські, французькі, російські, білоруські, українські, італійські, латвійські, естонські, албанські...), чого прагнули люди, які там служили? Через відповіді на такі питання можна краще зрозуміти причини і перебіг Другої світової війни, вникнути у суть нацистських та комуністичних злочинів, взагалі політики тоталітарних держав", - написав Дробович.

За його словами, подібними маршами, а також "популістичними гаслами та сумнівними кричалками" цієї мети не добитися.

Нагадаємо, що попередник Дробовича Володимир В'ятрович теж заявляв, що річниця створення дивізії "Галичина" не свято для українців, оскільки і в німецькій, і в радянській арміях у Другій світовій українці сприймалися однаково - як гарматне м'ясо.

Днем заснування дивізії "Галичина" вважається 28 квітня 1943 року, коли про це було оголошено у Львові.

Дивізія "Галичина" - військова частина, сформована за зразком німецьких піхотних дивізій у складі німецької армії 1943 року головним чином з українців, які мешкали на території дистрикта "Галичина" і Генеральної губернії. Формування дивізії було пов'язано, з одного боку, зі спробами німецького керівництва використовувати всі можливості для протистояння СРСР на Східному фронті, а з іншого - з упевненістю окремих українських кіл, що на тлі поразок німецької армії з'явилася можливість закласти основу регулярного українського війська, яке може стати вагомим фактором у визначенні долі України після війни.

Причетність дивізії до військ СС пов'язано з тим, що, за німецькими законами, у вермахті могли служити тільки громадяни Німеччини. Тому всі національні підрозділи, що створювалися в складі німецької армії, формувалися як військові частини СС, на які ці обмеження не поширювалися. Перед вирядженням на фронт дивізія нараховувала близько 16 тисяч членів. Протистояла Червоній армії в центрі німецької оборони в битві під Бродами (17-22.07.1944 р) і була розбита.