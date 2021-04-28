Суд змінив запобіжний захід учаснику акції під Офісом президента Філімонову

Він перебуватиме під нічним домашнім арештом з 22:00 до 8:00.

Київський міський апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Філімонову, якого слідство підозрює у хуліганстві під час акції під Офісом президента 20 березня.

Про це Філімонов повідомив у фейсбуці.

"Нічний домашній", - написав він.

Як передає "Суспільне", Філімонов перебуватиме під нічним домашнім арештом з 22:00 до 8:00.

Захист клопотав про скасування запобіжного заходу, бо вважає його не обґрунтованим.

"Я вважаю, що фаєр, який я запалив – це не була зброя, я нікому не збирався наносити тілесні ушкодження, а акція була абсолютно мирною. Тому я вважаю, що це рішення (про нічний домашній арешт – ред.) все одно не справедливе, але я радий, що хоча б так", – сказав Філімонов.

Він додав, що за цей час ні його, ні Романа Ратушного, – не було допитано у справі. За його словами, наразі допитаний тільки Влад Сорд.

Нагадаємо, 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло.

23 березня про підозру в хуліганстві на акції під ОПУ повідомили організатору цього мітингу Сергію Філімонову. У підозрі йдеться, що Філімонов разом з групою інших осіб за допомогою "предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень" - піротехнічного засобу - "демонструючи свою зверхність перед іншими та неповагу до існуючих правил і норм поведінки, діяли агресивно".