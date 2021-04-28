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В Одесі спалили автомобіль експрокурора області та ще дві машини

Поліція вважає, що причиною займання став підпал.

У ніч на 28 квітня в Одесі у дворі багатоповерхівки на вул. Маршала Говорова згоріли три автомобілі.

Як повідомили в поліції, сигнал про пожежу надійшов близько 2:00.

"Встановлено: першим загорівся автомобіль Volvo, що належить 73-річному жителю Одеси, після чого вогонь перекинувся на дві сусідні іномарки - Mersedes та BMW, власники яких наразі встановлюються. Попередні висновки свідчать про те, що причиною займання став підпал", - зазначають у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють повні обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетні.

Як пише місцеве видання "Думська", підпалили автомобіль Volvo ХС60, який належить Анатолію Вихорю, батькові експрокурора Одеської області Максима Вихоря, якого відправили у відставку після невдалої переатестації. Машиною користується останній.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Нагадаємо, в січні спалили автомобіль судді Івано-Франківського міського суду Ользі Бабій.

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