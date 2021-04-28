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У Голосіївському районі Києва знайшли сумку з трупом

Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого.

У Голосіївському районі Києва знайшли сумку з трупом

У Голосіївському районі Києва знайдено сумку із фрагментами людського тіла. Знахідку виявив місцевий мешканець. На місці події знаходяться керівники столичного главку, слідчо-оперативні групи, кінологи та експерти, інформує пресслужба столичної поліції.

Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся місцевий мешканець і повідомив про те, що на провулку Моторному виявив сумку, у якій знаходиться розчленоване тіло людини. На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками", - сказано в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого та проводять першочергові слідчі дії.

Подія належним чином зареєстрована у Голосіївському управлінні поліції. Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація. На даний час слідчі дії тривають.

Як повідомляли, у Києві 16-річний хлопець зарізав власних батьків та 8-річного брата.

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