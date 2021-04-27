Збройні формування РФ обстріляли позиції ЗСУ із забороненого "Мінськом" озброєння

Від початку доби 27 квітня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режиму припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Опитне - ще й з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік селища Майорськ окупанти двічі обстрілювали позиції наших воїнів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті Талаківки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське - автоматичні станкові гранатомети.

"Сьогодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.