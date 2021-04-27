"Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення в усіх областях, крім Житомирської

"Укрзалізниця" відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух у яких був тимчасово обмежений через локдаун. Наразі заборона висадки та посадки пасажирів діє лише в Житомирській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В "УЗ" нагадали, що скасування та відновлення зупинок поїздів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Укрзалізниця вкотре наголошує, що суворо стежитиме за дотриманням карантинних вимог у поїздах і на вокзалах, та звертається до пасажирів з проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила про запуск на травневі та великодні свята додаткових поїздів в Ужгород, Рахів, Ковель, Чернівці, Миколаїв, Маріуполь, Костянтинівку, Івано-Франківськ, Одесу і Львів.