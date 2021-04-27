В "Освіторія Хаб" пройшов Форум підтримки ветеранського бізнесу, де йшлося про механізми підтримки бізнес-ініціатив ветеранів війни, які будуть впроваджені задля реінтеграції захисників у цивільне життя. Організатором виступв Фонд "Повернись живим".

Дослідження потреб ветеранів у сприянні підприємницькій діяльності, яке проводив фонд "Повернись живим" показало, що станом на 2021 рік цілеспрямованої, системної та комплексної підтримки ветеранського підприємництва в Україні не існує, як не існує у юридичній площині і самого поняття «ветеранське підприємництво”. Це означає, що ветерани можуть користуватися правом участі у наявних програмах зі сприяння розвитку підприємницької діяльності на загальних умовах.

Глибинні інтерв’ю дозволили виявити основні потреби респондентів у сприянні ветеранському малому та середньому бізнесу та зрозуміти нагальність дискусії з представниками влади та бізнес-середовищ.

Під час заходу за участі представників депутатських фракцій, бізнес-платформ (Київська школа економіки, МІМ, CEO Club й ін.), директора Фонду “Повернись живим” Тараса Чмута та власне самих ветеранів вперше обговорили Державну стратегію підтримки ветеранського бізнесу, презентовано Асоціацію ветеранського бізнесу і всеукраїнську менторську платформу підтримки підприємництва захисників.