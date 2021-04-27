350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
В Індії померлих від ковіду спалюють на вулицях
В Індії померлих від ковіду спалюють на вулицях
Зеленський відкинув вимогу Путіна про переговори з ватажками ОРДЛО
Зеленський відкинув вимогу Путіна про переговори з ватажками ОРДЛО
Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним
Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Нардеп Кива захистив кандидатську дисертацію (оновлено)
Нардеп Кива захистив кандидатську дисертацію (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Відбувся Форум підтримки ветеранського бізнесу фонду "Повернись живим". Трансляція

Участь беруть ветерани, депутати і представники бізнес-платформ. 

В "Освіторія Хаб" пройшов Форум підтримки ветеранського бізнесу, де йшлося про механізми підтримки бізнес-ініціатив ветеранів війни, які будуть впроваджені задля реінтеграції захисників у цивільне життя. Організатором виступв Фонд "Повернись живим". 

Дослідження потреб ветеранів у сприянні підприємницькій діяльності, яке проводив фонд "Повернись живим" показало, що станом на 2021 рік цілеспрямованої, системної та комплексної підтримки ветеранського підприємництва в Україні не існує, як не існує у юридичній площині і самого поняття «ветеранське підприємництво”. Це означає, що ветерани можуть користуватися правом участі у наявних програмах зі сприяння розвитку підприємницької діяльності на загальних умовах.

Глибинні інтерв’ю дозволили виявити основні потреби респондентів у сприянні ветеранському малому та середньому бізнесу та зрозуміти нагальність дискусії з представниками влади та бізнес-середовищ.

Під час заходу за участі представників депутатських фракцій, бізнес-платформ (Київська школа економіки, МІМ, CEO Club й ін.), директора Фонду “Повернись живим” Тараса Чмута та власне самих ветеранів вперше обговорили Державну стратегію підтримки ветеранського бізнесу, презентовано Асоціацію ветеранського бізнесу і всеукраїнську менторську платформу підтримки підприємництва захисників. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також