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Консультації політичних радників "нормандської четвірки" продовжуються, - українська делегація в ТКГ

Чергове засідання ТКГ в режимі відеоконференцій заплановане на 28 квітня.

Консультації політичних радників "нормандської четвірки" продовжуються, - українська делегація в ТКГ
Фото: slovoidilo.ua

Консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки" з метою повернення до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню продовжуються.

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.

“Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики”, - йдеться у повідомленні.

Чергове засідання ТКГ в режимі відеоконференцій заплановане на 28 квітня.

На порядку денному питання порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту; забезпечення дотримання режиму припинення вогню; відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій; відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Нагадаємо, раніше сьогодні резидент Володимир Зеленський закликав змінити Мінські угоди і розширити нормандську четвірку.

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