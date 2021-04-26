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Окупанти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

З початку цієї доби, 26 квітня, на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем поблизу Водяного. З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ – ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На дії російсько-окупаційних військ захисники України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Тристороння контактна група майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.

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