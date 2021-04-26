З початку року в Україні зареєстрували в п'ять разів більше шлюбів, ніж розлучень

Кількість розірваних шлюбів за І квартал 2021 року склала 6 724.

Протягом січня-березня цього року в Україні зареєстрували в п'ять з половиною разів більше шлюбів,ніж розлучень.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Так, за цей період уклали шлюб 37 120 пар молодят.

Кількість розірваних шлюбів за І квартал 2021 року склала 6 724.

Нагадаємо, у День закоханих в Україні одружилося 426 пар. З них 102 пари - за спрощеною процедурою "Шлюб за добу".

Торік в Україні було зареєстровано вшестеро більше шлюбів, ніж розлучень. Також повідомлялося, що в період карантину минулого року одружувались у шість разів частіше, ніж розлучалися.