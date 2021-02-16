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​У День закоханих в Україні одружилося 426 пар, - Мін'юст

З них 102 пари - за спрощеною процедурою "Шлюб за добу".

​У День закоханих в Україні одружилося 426 пар, - Мін'юст
Фото: ru.tsn.ua

14 лютого в Україні офіційно зареєстрували шлюб 426 пар.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

"426 нових сімей офіційно зареєстрували свої стосунки у День Святого Валентина. З них 102 пари, які вирішили не чекати встановленого терміну та одружитися за спрощеною процедурою – в рамках проєкту "Шлюб за добу"", - йдеться у повідомленні.

Загалом 14 лютого найбільше молодят зареєстрували шлюб у Вінницькій та Хмельницькій областях - 53 та 41 пара відповідно.

"Також саме у День усіх закоханих відділами ДРАЦС України було зареєстровано 10 шлюбів з іноземцями", - додали в Мін'юсті.

Нагадаємо, у 2020 році понад 25 тисяч пар скористалися послугою "Шлюб за добу". Торік в Україні було зареєстровано вшестеро більше шлюбів, ніж розлучень.

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