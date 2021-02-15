Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом доби, 15 лютого, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойвики вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Славного.

В районі відповідальності угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Світлодарськ окупанти здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед ЗСУ немає.

Нагадаємо, протягом неділі, 14 лютого, в районі проведення ООС було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних РФ бойовиків.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл противника на Донбасі має бути відповідь з української сторони.