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В Україні збережеться холодна погода, на дорогах - ожеледиця

Уночі на півночі Лівобережжя до 26° морозу.

В Україні збережеться холодна погода, на дорогах - ожеледиця

Найближчої доби в Україні збережеться холодна погода. Без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр інформує "Інтерфакс-Україна".

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20° морозу, на півночі Лівобережжя 21-26° морозу, вдень 8-13° морозу. У південній частині та на Закарпатті вночі 9-14°, вдень 3-8°, на Закарпатті 0-3 морозу.

У Києві у вівторок без істотних опадів. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 10-12° морозу.

У середу, 17 лютого, в Україні без істотних опадів, вдень у північних областях невеликий, в західних областях помірний сніг. Температура вночі 17-22° морозу, в південних і східних областях 12-17° морозу, вдень 5-10° морозу; в західних областях вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на заході на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в ніч на середу без опадів, вдень невеликий сніг; на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19° морозу, вдень 7-9° морозу.

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