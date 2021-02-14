Через негоду обмежено рух транспорту у чотирьох областях

Станом на 18:00 14 лютого у зв’язку з погодними умовами обмежено рух транспорту на деяких ділянках доріг у чотирьох областях.

Проїзд по дорогах загального користування забезпечено, інформує пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжують діяти у:

Волинській області - на автодорозі Т-18-02 Маюничі - Шклинь (ділянка Торчин - Шклинь) та Т-03-05 Нововолинськ - Локачі (ділянка Павлівка - Локачі).

Івано-Франківській області - на автодорозі Р-24 Татарів - Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия - м. Городенка) та Р-20 Снятин - Тязів (ділянка м. Снятин - м. Городенка).

Львівській області - введено обмеження руху для великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автодорогах місцевого значення в межах області.

У зв'язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів у Рівненській області залишається обмеження руху на автодорогах регіонального значення в межах області усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки.

Станом на 17:20, за повідомленням Служби автомобільних доріг, у Хмельницькій області знято тимчасове обмеження руху великовагового транспорту, яке було введено на автодорогах регіонального значення.

Як повідомляли, в Україні понеділок, 15 лютого, буде хмарним, подекуди сніжитиме, температура протягом доби від 0° до -10°, на дорогах ожеледиця.