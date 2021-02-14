У Києві поліцейські видворили з України норвежця, який раніше уже відбував покарання за насильницькі злочини.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Поліції Києва.

“Столичні поліцейські каналами Інтерполу отримали інформацію про можливе перебування у Києві іноземця, який, за інформацією поліції Королівства Норвегія, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за насильницькі злочини”, – йдеться у повідомленні.

Водночас чоловік у своїх соціальних мережах висловлював наміри скоїти низку тяжких злочинів на території України.

Столичні оперативники відразу розпочали пошуки іноземця.

"Інформація про його перебування у Києві підтвердилася. Протягом доби оперативники розшукали норвежця: він жив в одному із хостелів. Зважаючи на кримінальну біографію та наміри скоїти тяжкі злочини", – повідомив начальник поліції Києва Андрей Крищенко.

До затримання норвежця залучили спецпризначенців полку поліції особливого призначення.

Чоловіка доставили до Державної міграційної служби для оформлення адміністративних матеріалів, адже він порушив правила перебування в Україні.

У результаті було прийнято рішення про видворення норвежця з території України із забороною в’їзду на три роки