На Київщині сталася пожежа у будинку ексдепутата Ігоря Калетника
На Київщині сталася пожежа у будинку ексдепутата Ігоря Калетника
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, є постраждалі
У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, є постраждалі
Лукашенко: радгосп без масок
Лукашенко: радгосп без масок
Місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні
Місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні
В Москві помер олімпійський чемпіон СРСР з важкої атлетики Юрій Власов
В Москві помер олімпійський чемпіон СРСР з важкої атлетики Юрій Власов
Зеленський з дружиною прилетіли до ОАЕ (оновлено)
Зеленський з дружиною прилетіли до ОАЕ (оновлено)
Через негоду у Рівненській області заборонили рух усього транспорту, крім спеціалізованого
Через негоду у Рівненській області заборонили рух усього транспорту, крім спеціалізованого
Росія розширила економічні санкції щодо України
Росія розширила економічні санкції щодо України
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку доби на Донбасі – тиша

У суботу окупанти стріляли біля Водяного і Старогнатівки.

Від початку доби на Донбасі – тиша
Фото: vchasnoua.com/

Від початку поточної доби, 14 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Учора, 13 лютого було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів.

Таку ж зброю противник використав проти наших захисників і неподалік Старогнатівки.

“Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь”, – йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед наших захисників не було.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Мінські угоди виконати в існуючій редакції практично неможливо, однак українська сторона зробить все для їх реалізації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також