Від початку доби на Донбасі – тиша

У суботу окупанти стріляли біля Водяного і Старогнатівки.

Від початку поточної доби, 14 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Учора, 13 лютого було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів.

Таку ж зброю противник використав проти наших захисників і неподалік Старогнатівки.

“Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь”, – йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед наших захисників не було.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Мінські угоди виконати в існуючій редакції практично неможливо, однак українська сторона зробить все для їх реалізації.