Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі "навчання бойовиків з бойовою стрільбою у зоні безпеки"

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні впродовж доби 11 лютого зафіксувала на Донбасі майже 900 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що 848 із 894 порушень режиму припинення вогню зафіксували представники СММ ОБСЄ з боку збройних формувань РФ у Донецькій області і були оцінені як навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, що забороняє проведення навчань із бойовою стрільбою в зоні безпеки, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 12 лютого", - йдеться у повідомленні.

Також, на полігоні поблизу населеного пункту Тернове патруль Місії зафіксував три одиниці 122 мм гаубиць Д-30, 122 мм реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та 122 мм самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика", розміщених з порушенням відповідних ліній відведення та 35 одиниць танків, розміщених за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння.

"Збройні формування РФ, не дивлячись на підписані 22 липня 2020 року у рамках ТКГдодаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню, регулярно проводять заходи по зміні та просуванню своїх позицій у сторону підрозділів ЗС України", - наголосили у штабі ООС.

Також повідомляється про використання окупантами безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії.

"Спостерігачі виявили два подовження траншей поблизу населеного пункту Набережне Донецької області, які були оцінені як просування збройних формувань РФ та її найманців, внаслідок чого відстань до позицій ЗСУ зменшилася приблизно до 700 м і 500 м відповідно. Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ не зацікавлені у виконанні раніше досягнутих домовленостей", - додали у штабі.

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти на Донбасі не зацікавлені у дотриманні режиму припинення вогню, але українські військові не дадуть його зірвати.