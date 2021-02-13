Мінські угоди виконати в існуючій редакції практично неможливо, – керівник ОПУ

"Через шість років підписання Мінських угод, фактично відчутних результатів немає", заявив Єрмак.

Мінські угоди виконати в існуючій редакції практично неможливо, однак українська сторона зробить все для їх реалізації.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив у рамках спеціального випуску програми "Україна з Тиграном Мартиросяном” на телеканалі "Україна 24”, пише Інтерфакс.

"Мені іноді здається, що вони і підписувалися з метою і з розумінням, що виконати їх неможливо, але Україна, і президент багато разів про це говорив, зробить все для того , щоб принципи, закладені в Мінських угодах, були виконані з нашого боку", – заявив Єрмак.

Єрмак зазначив, що "прогрес у перемовинах є, хоча вони йдуть дуже повільно і складно".

"Українській стороні вдалося кардинально змінити представництво в мінському процесі та підняти рівень беззастережної підтримки з боку наших європейських партнерів, Німеччини і Франції", – заявив він.

Крім того, Єрмак додав, що "дуже важливо, що разом з нами на Донбасі були представники-посли держав наших партнерів – Німеччини, Франції та учасників Нормандського формату, а також США, Великобританії, Канади, Швеції. “Нам важливо, що вони приїхали, і на власні очі побачили, що відбувається, а також і те, як Україна виконує свої зобов'язання", – сказав він.

На питання "Чи зберігається зараз режим припинення вогню?" глава Офісу президента відповів, що "режим припинення вогню триває".

"Попри провокації (з боку РФ і ОРДЛО), які є зараз, їх не порівняти з тими часами, коли режиму не було. Але не можна приховувати, що є загиблі і поранені. Але, якщо ми порівняємо цифри, втрати, які наша армія мала в аналогічному періоді, наприклад, рік тому, то, безумовно, це в рази менше ", – зазначив Єрмак.

У той же час він підкреслив, що "в процесі узгодження нової дорожньої карти, нового плану, який повинен базуватися на принципах Мінських угод, безумовно потрібно вносити коригування для імпульсу переговорам, щоб врятувати їх ".

Єрмак резюмував, що "через шість років підписання Мінських угод, фактично відчутних результатів немає".

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що важливу роль у припиненні війни на Донбасі можуть зіграти США.

Глава української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук констатував, що Кремль не ухвалив рішення щодо припинення конфлікту на Донбасі.