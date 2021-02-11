Кравчук визнав, що Росія не збирається припиняти війну на Донбасі

Україна здійснює практичні кроки для врегулювання конфлікту, але при цьому змушена долати протидію Росії в процесі переговорів.

Глава української делегації для участіу Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук констатував, що Кремль не ухвалив рішення щодо припинення конфлікту на Донбасі.

Про це він розповів під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Донбасі, передає пресслужба ТКГ.

“Кремль не прийняв рішення остаточно покласти край конфлікту. Агресія триває. Гинуть люди. Посилюються страждання мирних жителів”, - повідомив Кравчук.

Він зазначив, що Україна здійснює практичні кроки для врегулювання конфлікту, але при цьому змушена долати протидію Росії в процесі переговорів.

Так, 9 грудня 2019 року під час зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки лідери країн ухвалили кілька важливих рішень, які мали бути реалізовані сторонами конфлікту.

З того часу Україною зроблено ряд важливих кроків на виконання домовленостей:

вдалося домовитися про завершення розведення сил та засобів на трьох пілотних ділянках;

Україна ініціювала постійний формат консультацій в рамках ТКГ післяпочатку пандемії COVID-19;

Україна продовжила на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО;

за ініціативою України на розгляд ТКГ винесений план спільних кроків ТКГ щодо виконання Мінських домовленостей;

досягнення домовленостей щодо взаємного звільнення утримуваних осіб;

схвалена рамкова угода ТКГ щодо протимінної діяльності;

відкриття 10 листопада 2020 двох нових КПВВ у Золотому та Щасті Луганської області;

підвищення рівня представництва в ТКГ, включивши високих посадових осіб уряду та керівників парламентських комітетів.

“На жаль, Росія не відповіла взаємністю на ці кроки. Навпаки, в січні - лютому 2021 року кількість порушень режиму припинення вогню з боку російських незаконних збройних формувань значно зросла, що призвело до нових бойових втрат серед українських військовослужбовців. Через штучну обструкції роботи ТКГ на політичному треку так і не було досягнуто прогресу в розгляді робочих пропозицій України щодо імплементації політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту в Нормандські форматі 9 грудня 2019 роки. До сих пір ніхто не почув належної реакції російської сторони на наші дії на інших напрямках. Обструкції і блокування стають практично нормою поведінки російської делегації в ТКГ”, - повідомив Кравчук.

За його словами, Росія демонструє неповагу до норм і принципів міжнародного права. Кравчук також констатував, що РФ продовжує обмежувати свободу пересування та блокує доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в тому числі до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону і тимчасово окупованого Криму. Звичайною практикою стало незаконне перетинання непідконтрольної Україні ділянки кордону російськими вантажними ешелонами і автомобільними колонами, які доставляють на тимчасово окуповану територію озброєння, боєприпаси і персонал.

“Маю сказати, що на сьогодні вже нікого не вводять в оману спроби Росії переконати міжнародне співтовариство в тому, що в Україні немає російських військ, зброї або найманців. Фактично РФ перетворила окремі райони Донецької і Луганської областей, а також Крим в свій великий військовий форпост. Росія продовжує видавати сотні тисяч російських паспортів українським громадянам, які проживають на окупованих територіях. Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи. І не тільки в зв'язку з забрудненням повітря і грунту, вибухами боєприпасів і мін, а й внаслідок радіоактивних викидів”, - сказав Кравчук.

“Переконаний, що обговорюючи питання імплементації Мінських домовленостей, ми також повинні думати про майбутнє, коли конфлікт, я сподіваюся, буде завершено”, - підкреслив голова делегації.

Нагадаємо, під час засідання ТКГ21 січня сторонам вдалося досягнути принципової домовленості щодо відновлення ремонтних робіт на газовій станції поблизу Мар'їнки.

Тоді ж у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання на рівні глав делегацій. Кравчук під час засідання запропонував координатору Політичної підгрупи ТКГ П'єру Морелю виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть "найкращі пропозиції сторін".

Увечері 28 січня в інтерв’ю одному з українських телеканалів Кравчук заявив, що розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою.