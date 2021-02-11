На місці очікують спеціальну бригаду, яка займатиметься ремонтом.

У Києві, на вулиці Петропавлівській, на дорозі провалився асфальт. Через це рух автомобілів тимчасово обмежено.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції, яка опублікувала фото з місця події.

Як зазначає "Київ оперативний", наразі вулиця повністю перекрита.

"До уваги водіїв Вулиця Петропавлівська повністю перекрита через провалля на дорозі. На місці очікують спеціальну бригаду, яка займатиметься ремонтом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влітку минулого року в Києві провалився асфальт біля Верховної Ради.