У Києві, на вулиці Петропавлівській, на дорозі провалився асфальт. Через це рух автомобілів тимчасово обмежено.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції, яка опублікувала фото з місця події.
Як зазначає "Київ оперативний", наразі вулиця повністю перекрита.
"До уваги водіїв Вулиця Петропавлівська повністю перекрита через провалля на дорозі. На місці очікують спеціальну бригаду, яка займатиметься ремонтом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, влітку минулого року в Києві провалився асфальт біля Верховної Ради.