Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
Поліція виявила на базі "бойового крила" "ОПЗЖ" в Києві зброю та вибухівку
Поліція виявила на базі "бойового крила" "ОПЗЖ" в Києві зброю та вибухівку
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві на Петропавлівській вулиці провалився асфальт, рух обмежено

На місці очікують спеціальну бригаду, яка займатиметься ремонтом.

У Києві, на вулиці Петропавлівській, на дорозі провалився асфальт. Через це рух автомобілів тимчасово обмежено.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції, яка опублікувала фото з місця події.

 

Як зазначає "Київ оперативний", наразі вулиця повністю перекрита.

"До уваги водіїв Вулиця Петропавлівська повністю перекрита через провалля на дорозі. На місці очікують спеціальну бригаду, яка займатиметься ремонтом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влітку минулого року в Києві провалився асфальт біля Верховної Ради.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також