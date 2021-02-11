Львів через сніг збирається оголосити додатковий вихідний

Минулої ночі у Львові випало 35 см снігу. Міська комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала оголосити п’ятницю, 12 лютого, вихідним.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Рекомендуємо усім закладам, установам та підприємствам Львівської громади зробити п’ятницю вихідним днем, або працювати дистанційно", - написав мер Львова.

Відтак 12 лютого у Львові садочки працюватимуть у режимі чергових груп. Школи переходять на дистанційне навчання, але будуть відкритими для учнів, які не мають з ким залишитись вдома.

Крім того, буде посилено роботу соціальних установ.

Влада просить мешканців міста залишатися вдома і за змоги допомагати двірникам розчищати сніг біля будинків.

Учора влада Києва повідомила, що через негоду в столиці у четвер і п'ятницю не будуть працювати садки і школи. Вчителів проситимуть організувати навчання в дистанційному режимі.

Нагадаємо, що територією України на цьому тижні пройдуть кілька циклонів зі значними опадами у вигляді снігу. Останній з циклонів під кінець тижні відкриє доступ холодному арктичному повітрю, що різко знизить температуру повітря на вихідні.

У Києві сильний снігопад почався в ніч на 8 лютого, у Львові - днем раніше.