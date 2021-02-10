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На Волині рятувальники відбуксирували із снігового замету шкільний автобус із дітьми

Автобус, в якому перебували 22 учні 6-9 класів, вихователь та водій, потрапив у яму на дорозі.

На Волині рятувальники відбуксирували із снігового замету шкільний автобус із дітьми
Фото: Скріншот відео

На Волині рятувальники відбуксирували із снігового замету шкільний автобус із дітьми.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"10 лютого о 08:22 надійшло повідомлення, що на автодорозі біля села Дігтів Володимир-Волинського району потрапив у сніговий замет шкільний автобус, який транспортував дітей до навчального закладу в селі Суходоли. На місце події спрямували чергову варту рятувальників 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського на техніці підвищеної прохідності", - йдеться у повідомленні.

З’ясувалося, що шкільний автобус, в якому перебували 22 учні 6-9 класів, вихователь та водій, потрапив у яму на дорозі й забуксував у сніговому заметі. Рятувальники відтягнули автобус на дорогу і він продовжив рух за маршрутом. 

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучений один автомобіль та четверо рятувальників.

Нагадаємо, у січні в Локачинському районі Волинської області  рятувальники витягли із снігового замету шкільний автобус з 12 дітьми.

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