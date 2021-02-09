​ДБР повідомило про підозру трьом посадовцям ДСНС, які підробляли акти гасіння пожеж на Луганщині.

Їх підозрюють у викривлення статистичних показників та внесенні неправдивих даних в офіційні документи.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, які підробляли акти гасіння пожеж на Луганщині.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Як відомо, на початку липня 2020 року на території садівничого товариства №5 "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі Луганської області виникли масштабні пожежі, внаслідок яких у вогні загинули троє людей, були знищені житлові будинки, господарчі споруди та інше майно. Проте, за даними слідства, сили та засоби пожежно-рятувальних загонів до місця пожежі не виїжджали.

За інформацією ДБР, для викривлення статистичних показників працівники ДСНС через деякий час після пожежі склали акти про пожежу.

"У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи вносили неправдиві дані в офіційні документи відносно керівників гасіння пожежі, сил та засобів, начебто залучених до роботи. ДБР оголосило трьом посадовцям ДСНС підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). У разі доведення вини їм загрожує штраф від 2 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня у Луганській області ліквідували лісову пожежу, що почалася 6 липня в Новоайдарському районі і через сильний поривчастий вітер поширилася на територію трьох лісництв. Пізніше у цьому ж районі сталася пожежа внаслідок обстрілу бойовиків.

У листопаді минулого року ДБР приходило з обшуками в управління ДСНС Луганщини. Обшуки проводили в межах справи про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки під час масштабних пожеж.