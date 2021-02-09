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Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левін

Протягом доби, 9 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських позиціях з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Пісків, що в районі відповідальності угруповання "Схід", збройні формування РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Зазначається, що на прицільні обстріли зі сторони противника ЗСУ давали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, у понеділок, 8 лютого, на блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію.

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