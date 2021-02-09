Силовой трансфер в России

Даже после изменения Конституции РФ , посадки Навального и задержаний сотен его сторонников, после позорного визита главного дипломата ЕС Борреля в Москву, во время которого из страны демонстративно выслали трёх европейских дипломатов, многие международные, да и украинские обозреватели верят, что трансфера власти в России нет. Однако на ситуацию нужно смотреть под другим углом: транзит уже идёт полным ходом, и он не столько о главе Кремля, сколько об укреплении позиций силового блока.

Фото: EPA/UPG Алексей Навальный во время слушания дела в суде в Москве, 5 февраля 2021г.

Если вы внимательно проанализируете последние события, произошедшие в России в связи с арестом Навального, то поймёте, что власть в отношении него и его сторонников стала действовать по-иному. Нет условных наказаний, нет освобождений прямо в зале суда, нет длительных митингов и попыток перед выборами сконцентрировать вокруг него какую-то электоральную часть общества, во всяком случае, города Москвы. Он перестал быть инструментом политического давления только по одной причине: маятник качнулся в сторону силового блока. В этом и есть смысл трансфера.

И дело не в Путине, который ныне находится в президентской резиденции в Ново-Огарёво и редко выходит на люди, не проводит встреч с иностранными представителями, дело в системе. Сама система, которая была сконструирована всё теми же российскими силовиками и для российских силовиков, стала себя защищать. Резко. Агрессивно. Защищать от любого передела власти и финансовых потоков.

Получив опыт в Хабаровске, увидев на примере Беларуси, во что может перерасти протестное движение, зная, что Навальный активно наблюдал за этими двумя процессами, система сыграла на упреждение. Да, она понесла определённые потери. Но, как показывают реальные, а не виртуальные данные, количество просмотров резонансных фильмов не конвертируется в протестную массу. Сто миллионов любопытных зрителей трендового фильма о дворце Путина превратились в сто тысяч митингующих по всей стране. Это в разы меньше от показателей протестов 2011-2013 годов. И в этом заслуга силового блока России, нравится кому это или нет.

Фото: EPA/UPG Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, 5 февраля 2021 г.

Если вы не видите разницы в подходах, то взгляните на «сладкий» приём главного дипломата ЕС – Жозепа Борреля. Спустя несколько часов после его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым появилась новость о высылке трёх европейских дипломатов. Далее он вынужден был, шаркая, умолять главу внешнеполитического ведомства РФ пересмотреть своё решение.

Ранее такого нельзя было вообразить: Кремль на любые санкции, касающиеся в том числе и высылки дипсотрудников, отвечал «зеркально», говоря о паритетности. Он вёл себя осторожно с Европой, испытывая её на прочность. Теперь же было сыграно на упреждение, агрессивно и дерзко. Даже выслали работника консульства Германии, невзирая на все газовые переговоры. Так поступают не дипломаты и не политики. Так поступают силовики. Сама же Европа прогнулась: её ответные действия выглядят неубедительно и запоздало.

Подобное усиление силового блока уже происходило в современной истории России. В 2003 году, когда арестовывали Ходорковского, глава администрации президента РФ Волошин – представляющий политический блок – даже не догадывался о происходящем. Тогда приказ отдавали силовики. Это привело к моментальной отставке по собственному желанию Александра Стальевича. Правда, «серого кардинала» Волошина заменили на питерца без погон – Дмитрия Медведева. Впрочем, последующие дипломатические переговоры не увенчались успехом. Ходорковский сел надолго. И, судя по всему, такая же участь ждёт Навального.

Сейчас укрепление позиций силовиков происходит по всем направлениям. Увеличивается финансирование ключевых профильных органов – Минобороны РФ и спецслужб. Милитаризация явно нарастает. После осенних парламентских выборов в российской Госдуме появятся люди, участвовавшие в агрессивных действиях против Украины. Они будут представлять ещё более правую, ещё более воинствующую идеологию.

Фото: EPA/UPG

Отдельное усиление происходит в администрации Владимира Путина. Своим распоряжением глава Кремля назначил давнего соратника (ныне ответственного за так называемый украинский вопрос) Дмитрия Козака главой комиссии по содействию международному развитию. Теперь по факту он курирует всё международное направление. У него в подчинении 54 профильных госоргана и стоящие над ними чиновники, министры и так далее. Козак отныне занимается не только Украиной или постсоветским пространством. Он занимается всеми вопросами международной повестки. И, думаю, последние дипломатические скандалы в Москве не обошлись без его участия.

Мы знаем, каким был ответ на Болотную и на непростую экономическую ситуацию в РФ – произошёл захват Крыма и части территорий Донбасса. Теперь же мы видим, как в Донецке российскими силами организовывается форум «Русский Донбасс», после которого выпускается одноимённая доктрина, где чётко указано о необходимости захвата всех земель Донецкой и Луганской областей, создании на их территории государственных образований с последующей интеграцией в состав России.

И этот механизм, к слову, прописан в Конституции РФ – возможность присоединять в качестве федеральных территорий отдельные земли (ранее захваченные). В этот сценарий до сих пор никто не верит, хотя уже об этом выпускаются отдельные доктрины и происходят целые форумы, организованные явно на российские деньги. И делают это прямо на украинской территории. Без особого стеснения.

Неужели вы думаете, что при нынешней ситуации российское руководство не пойдёт на столь радикальные действия? Ответа здесь ждать не приходится.

Фото: EPA/UPG

Всё это – элементы транзита власти, который уже происходит. И он, этот трансфер, не столько о Путине. В конечном счёте нынешний глава Кремля может руководить Россией и дальше, а может быть заменён на какого-то иного силовика, которого примет система. Этот трансфер о ещё большем укреплении позиций силового блока РФ. Здесь только одно непонятно: почему вновь «вытащили» в публичную плоскость Медведева. Неужели его ещё рассматривают как запасной вариант на тот случай, если силовики переборщат?