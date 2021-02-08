Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 8 лютого зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

На прицільні обстріли противника українські військові давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає, інформує пресцентр ООС.

Так, поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Напередодні голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук закликав ЗСУ дзеркально відповідати на обстріли бойовиків.

"Не треба чекати, поки когось уб’ють чи поранять. Вони використовують будь-які можливості, щоб провокації перетворювати на реалії. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України і стріляти в солдатів України. Чого ми маємо спостерігати і робити вигляд, що цього не відбувається? Має бути відповідна жорстка реакція у всьому, інакше вони будуть розуміти, що наші поступки – це ознака нашої слабкості", - пояснив Леонід Кравчук.

Нагадаємо, вчора увечері ворожий снайпер на Донбасі поранив українського військового.