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У Києві піймали зловмисників, які продавали фіктивні водійські права по 43 тис. гривень

Щорічний дохід сягав близько 20 млн гривень.

У Києві піймали зловмисників, які продавали фіктивні водійські права по 43 тис. гривень
Фото: cyberpolice.gov.ua

Кіберполіція викрила організовану групу, що виготовляла та збувала підроблені водійські посвідчення. Фігуранти в інтернеті приймали заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразка.

Замовники без проходження відповідних іспитів за 43 тисячі гривень отримували підроблений документ. Щорічний дохід зловмисників сягав близько 20 мільйонів гривень, інформує пресцентр МВС.

Кіберполіція встановила, що організував незаконний бізнес 29-річний мешканець Києва. Чоловік створив та адміністрував вебсайти, де приймалися заявки на виготовлення посвідчень водія європейського зразку. Також фігурант утворив сall-центр, до роботи в якому залучив близько 20-ти працівників.

Оператори зв’язувались із замовниками і запевняли, що вони нібито навчатимуться в одній з автошкіл Польщі. Для "гарантованого" отримання водійського посвідчення на державний іспит в сервісному центрі замість клієнта нібито мав йти працівник компанії.

Натомість фігуранти, використовуючи підроблені печатки, незаконно виготовляли посвідчення. Коштувала така послуга 43 тисячі гривень. Далі фейковий документ надсилали замовникам поштою, а гроші зловмисники отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб.

За місцями мешкання зловмисників, а також у call-центрі правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, «чорнові» записи, штампи, печатки та безпосередньо посвідчення водія європейського зразка. До проведення обшуків також було залучено підрозділ тактико-оперативного реагування патрульної поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу Кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Як повідомляли, МВС розробило сервіс для перевірки посвідчення водія.

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