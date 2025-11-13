Каліфорнія планує аналювати 17 000 комерційних водійських посвідчень, виданих іммігрантам

Ці 17 000 водіїв підпадають під нову перевірку. Їхні документи втратять чинність через 60 днів.

Каліфорнія планує анулювати 17 000 комерційних водійських посвідчень, виданих іммігрантам, після того як виявилося, що терміни дії цих документів перевищують час, на який водії мали законний дозвіл перебувати у США.

Як пише АР, про це повідомили чиновники штату.

Це рішення було ухвалене після різкої критики з боку адміністрації Дональда Трампа, яка виступає проти того, щоб штати, зокрема Каліфорнія, надавали водійські права людям, що перебувають у країні нелегально. Проблема привернула загальну увагу у серпні, коли водій вантажівки без права перебування у США зробив заборонений розворот у Флориді, спричинивши аварію, у якій загинули троє людей.

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що дії Каліфорнії є "визнанням провини" після того, як штат раніше захищав свої стандарти видачі ліцензій.

В офісі губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома зазначили, що всі водії, чиї ліцензії відкликаються, мали дійсні дозволи на роботу від федерального уряду. Згодом офіс уточнив, що анулювання відбувається через порушення закону штату, який вимагає, щоб строк дії водійського посвідчення збігався з терміном легального перебування особи у США.

Речник Ньюсома, Брендон Річардс, різко відповів Даффі, заявивши, що той, поширює неправдиву інформацію, "щоб сподобатися своєму лідерові".

Даффі вже ввів нові обмеження для іммігрантів, які можуть отримати комерційні водійські права. За його словами, шість штатів, включно з Каліфорнією, неправомірно видавали ліцензії іноземцям, але лише Каліфорнія наразі зазнала покарання.

Міністр транспорту позбавив штат $40 млн федерального фінансування, звинувативши Каліфорнію у невиконанні вимог щодо знання англійської мови серед водіїв. Він пригрозив утримати ще $160 млн, якщо всі незаконно видані ліцензії не буде відкликано.

Нові правила, ухвалені у вересні, різко обмежують коло іммігрантів, які можуть отримати комерційне водійське посвідчення: дозвіл матимуть лише ті, хто має візи H-2A, H-2B або E-2. H-2a призначена для тимчасових сільськогосподарських працівників, H-2b – для тимчасових несільськогосподарських працівників, а E-2 – для осіб, які роблять значні інвестиції в бізнес у США. Ліцензії діятимуть до одного року або до завершення строку дії візи.

Ці вимоги не застосовуватимуться ретроспективно, тому близько 190 000 іноземців, які вже мають такі права, зможуть користуватися ними до моменту поновлення.

А документи 17 000 водіїв, які підпадають під нову перевірку, втратять чинність через 60 днів.