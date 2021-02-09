В Україні прогнозують сніг, дощ та ожеледицю

Найближчої доби, 10 лютого, у західних, північних і центральних областях України очікується сніг, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях удень - із дощем, у південних, східних областях та в Криму вночі без суттєвих опадів, удень невеликий, місцями помірний дощ. У центральних областях місцями ожеледь, на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає "Інтерфакс-Україна".

Вітер південно-східний, на південному сході країни південно-західний, 7-12 м/с, у Приазов'ї пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у північній частині місцями 9-14° морозу, у південній частині 0-5° тепла; удень 2-7° морозу, у центральних, східних, Закарпатській областях та на високогір'ї Карпат 0-5° тепла, у південних областях 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму 10-15° тепла.

У Києві у середу часом сніг, температура вночі 6-8°, удень 3-5° морозу.

У зв'язку з переміщенням активного циклону 11-12 лютого очікуються складні погодні умови: на півночі та заході країни снігопади, у центральних, південних і східних областях дощ і сніг, у всій Україні, крім південного сходу, значні опади, у Карпатах сильний дощ і мокрий сніг.

11 лютого у центральних, північних областях та на Прикарпатті очікується налипання мокрого снігу та ожеледь, також 11 лютого у західних областях, а 12 лютого - у всій Україні - посилення вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця.

Температура 11 лютого в північній частині країни вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу; в південних, східних областях та на Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні 9-14° тепла; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

12 лютого протягом доби у західних, Житомирській та Київській областях 9-14° морозу, в південно-східній частині 1-6° тепла, на решті території 5-10° морозу.

У Києві 11 лютого вночі без опадів, удень значний сніг; на дорогах ожеледиця. Вітер східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.