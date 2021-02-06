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7-8 лютого Україну чекає значне зниження температури

Через снігопади в Рівненській, Волинській, Львівській областях може припинитися рух автотранспорту.

7-8 лютого Україну чекає значне зниження температури
Фото: slovoidilo.ua

7 лютого у Львівській та Івано-Франківській областях очікується значний сніг, а на Закарпатті – з дощем.

Про це інформує пресслужба МВС з посиланням Укргідрометцентру.

На дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с. Прогнозується І рівень небезпечності – жовтий.

8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети. Приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см.

На Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).

У Києві 8 лютого значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності). Очікується значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу.

7-8 лютого в Україні, крім Закарпаття та півдня Одещини, значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, в північних областях подекуди до 20-24°, вдень до 8-13° морозу; у південних областях вночі 5-10 морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла.

"Такі погодні умови можуть призвести до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів; порушення, а на окремих ділянках доріг в Рівненській, Волинській, Львівській областях – припинення руху автотранспорту", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики прогнозують лютий теплішим, ніж зазвичай. Температура очікується на 1,5-2 градуси вищою від середніх багаторічних значень.

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