В’їзд вантажівок до Києва обмежать через негоду

8 лютого у Києві очікується значний сніг, пориви вітру, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

В’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде обмежено 8-9 лютого. У ці дні у столиці очікують сильні снігопади.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

"За прогнозом синоптиків, 8 лютого у Києві очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледиця. Також очікується значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу. У зв’язку з цим, на період ускладнення погодних умов, діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва", - йдеться у повідомленні.

Про точний час початку дії обмеження буде поінформовано окремо.

Столична влада очікує, що таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

У КМДА також закликають водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

Нагадаємо, минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях було обмежено рух транспорту через негоду.

Днями на Одещині, на автодорозі М-05 Київ-Одеса, через негоду утворився чотирикілометровий затор із 100 великогабаритних автівок.