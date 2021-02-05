У Івано-Франківській області посилили карантин через ситуацію з COVID-19
У Івано-Франківській області посилили карантин через ситуацію з COVID-19
В Раді ледь не побилися через пропозицію не пускати в парламент працівників 112, NewsOne і Zik
В Раді ледь не побилися через пропозицію не пускати в парламент працівників 112, NewsOne і Zik
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Зеленський на день народження влаштував вечірку з трьома десятками людей, – "Схеми"
Зеленський на день народження влаштував вечірку з трьома десятками людей, – "Схеми"
Аваков заявив про загострення ситуації на Донбасі перед ухваленням санкцій щодо каналів Медведчука
Аваков заявив про загострення ситуації на Донбасі перед ухваленням санкцій щодо каналів Медведчука
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Ветерани військової розвідки України працювали в інтересах ФСБ, - СБУ
Ветерани військової розвідки України працювали в інтересах ФСБ, - СБУ
​У Росії заарештовані протестувальники штовхали заглухлий поліцейський автозак
​У Росії заарештовані протестувальники штовхали заглухлий поліцейський автозак
Дні, коли США пасували перед агресивними діями Росії, закінчилися, - Байден
Дні, коли США пасували перед агресивними діями Росії, закінчилися, - Байден
ГоловнаСуспільствоПодії

В’їзд вантажівок до Києва обмежать через негоду

8 лютого у Києві очікується значний сніг, пориви вітру, хуртовини, на дорогах ожеледиця. 

В’їзд вантажівок до Києва обмежать через негоду
Фото: EPA/UPG

В’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде обмежено 8-9 лютого. У ці дні у столиці очікують сильні снігопади.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

"За прогнозом синоптиків, 8 лютого у Києві очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледиця. Також очікується значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу. У зв’язку з цим, на період ускладнення погодних умов, діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва", - йдеться у повідомленні.

Про точний час початку дії обмеження буде поінформовано окремо.

Столична влада очікує, що таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. 

У КМДА також закликають водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

Нагадаємо, минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях було обмежено рух транспорту через негоду.

Днями на Одещині, на автодорозі М-05 Київ-Одеса, через негоду утворився чотирикілометровий затор із 100 великогабаритних автівок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також