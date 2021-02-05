Данілов анонсував нові санкції щодо народних депутатів

"У нас вже більш ніж достатньо аргументів щоб їх ввести".

Влада готується запровадити нові санкції проти певних категорій осіб. Під обмеження потраплять і ряд народних депутатів України.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Я впевнений, що найближчим часом санкції будуть вводитися проти певних категорій осіб, як фізичних, так і юридичних. Більш того, я можу з упевненістю сказати, що там буде ряд депутатів, які сьогодні засідають у Верховній раді. У нас вже більш ніж достатньо аргументів щоб їх ввести", - сказав Данілов.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже ввечері 2 лютого.

США підтримали рішення РНБО про санкції, а в Євросоюзі оцінюють ситуацію.

Секретар РНБО Данілов заявив, що в Україні працює багато телеканалів з антиукраїнським порядком денним, і після надходження підтверджувальних документів РНБО запроваджуватиме санкції стосовно них.