В Раді ледь не побилися через пропозицію не пускати в парламент працівників 112, NewsOne і Zik

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У Верховній Раді ледь не побилися через пропозицію депутата Романа Лозинського ("Голос") не пускати працівників 112, NewsOne і Zik до парламенту.

Лозинський, який вийшов до трибуни, почав свій виступ з випаду в сторону депутатів ОПЗЖ.

"Колеги, ви чули позавчора сморід в цьому залі? А! Це підгорало у проросійських народних депутатів, колишніх регіоналів, яких вже давним-давно не повинно було бути в цьому залі. Підгорало через те, що РНБО прикрила помийки, які займалися пропагандою - Zik, NewsOne, 112-й канал", - сказав Лозинський.

Після цих слів біля трибуни почали збиратися представники ОПЗЖ на чолі з Олегом Волошиним.

"Рашизм не повинен проходити і на третій поверх нашого парламенту, адже попри те, що прикрили брудні помийки російської пропаганди, вони досі піднімаються на третій поверх. Досі там працюють так звані журналісти, які борються за свободу слова", - продовжив Лозинський.

До цього моменту біля трибуни зібралося вже кілька десятків депутатів, які про щось запекло сперечалися і трохи шарпали один одного. Лозинського це не зупинило, і він продовжив.

"Ворожа пропаганда не має нічого спільного зі свободою слова. Бо допомога ворогу в час війни - це мазохізм. Бо телемости з "Расія 24" - це підігрування ворогу. Бо робити своїми топспікерами Портнова чи Азарова, які тікали з нашої країни після Революції Гідності, це не свобода слова", - сказав депутат.

"Зробили перший крок - закрили російські помийки пропаганди, маємо зробити другий крок - їх в українському парламенті не повинно бути. Рашизм не пройде", - підсумував Лозинський.

Депутати, які зібралися біля трибуни, ще трохи посперечалися між собою і за наполяганням першого віцеспікера Руслана Стефанчука розійшлися по місцях.