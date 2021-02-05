Рада у першому читанні підтримала розширення кола осіб, які можуть претендувати на державну службу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про розширення кола осіб, які можуть претендувати на державну службу.

Закон вносить зміни до ч.2 ст.20 "Про державну службу". Закон дозоляє брати участь у конкурсі на держслужбу висококваліфікованим фахівцям, повідомив народний депутат Ігор Фріс.

Закон додає до переілку претендентів адвокатів, нотаріусів, арбітражних керуючих, розпорядників майна, тобто категорії самозайнятих осіб.

"Доцільність залучення до можливості претендувати на державну службу зумовлена високими професійними характеристиками, наприклад, великий стаж роботи, наявність юридичною освіти", - повідомив Ігор Фріс.

Зокрема, законопроєкт встановлює такі зміни (нововведення виділені курсивом):

для посад категорії "А" - загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері, або досвід заняття адвокатською, нотаріальною діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) не менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи

для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, або досвід заняття адвокатською, нотаріальною діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) не менше двох років , вільне володіння державною мовою

, вільне володіння державною мовою для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, або досвід заняття адвокатською, нотаріальною діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) не менше двох років , вільне володіння державною мовою;

, вільне володіння державною мовою; для посад категорії "Б" в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у пунктах 2 і 3 цієї частини, - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, або досвід заняття адвокатською, нотаріальною діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) не менше одного року, вільне володіння державною мовою.

Нагадаємо, що у січні президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі".

Згідно з документом, державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за власною згодою. Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.