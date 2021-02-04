Посли "Великої сімки" підтримали закриття телеканалів Медведчука

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з послами країн "Великої сімки". На зустрічі вони підтримали закриття каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter послів G7.

Повідомляється, що сторони провели продуктивний діалог, посли заслухали план Зеленського щодо судової реформи, а також привітали початковий прогрес у питанні СБУ.

"Посли погодилися, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи і плюралізму ЗМІ", - сказано в повідомленні.

Вони наголосили на необхідності судової реформи, включаючи реформу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, посли занепокоєні законопроєктами № 3711 і 4229, оскільки вони не забезпечать відбір чесних суддів.

Нагадаємо, 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

США підтримали рішення РНБО про санкції, а в Євросоюзі оцінюють ситуацію.

Секретар РНБО Олександр Данілов заявив, що в Україні працює багато телеканалів з антиукраїнським порядком денним, і після надходження підтверджувальних документів РНБО запроваджуватиме санкції стосовно них.