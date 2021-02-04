На співробітників Агентства з розшуку та менеджменту активів триває систематичний тиск у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій.

Про це інформує пресслужба агентства.

Зазначається, що зловмисники вдаються до психологічних атак і навіть фізичних нападів на керівництво АРМА й очільників профільних структурних підрозділів Агентства, "створюючи реальні загрози безпеці, життю та діловій репутації посадових осіб, а також членам їх родин".

Фото: facebook.com/arma.gov.ua

Фото: facebook.com/arma.gov.ua

Фото: facebook.com/arma.gov.ua

Фото: facebook.com/arma.gov.ua

"Ретельна організованість злочинних дій, об’єктами яких за короткий час стали відповідальні за ухвалення рішень співробітники АРМА, свідчить про наміри невідомих осіб перешкодити службовій діяльності представників Агентства", - сказано в повідомленні.

За всіма епізодами виявлених злочинів подано заяви до правоохоронних органів, на підставі чого відкрито кримінальні провадження. АРМА розраховує на оперативне виявлення та притягнення зловмисників до відповідальності.

Заступник голови АРМА Володимир Павленко у коментарі УП уточнив, що йдеться про події останніх днів. Невідомі зокрема розбили вікна в авто і облили кров'ю під'їзд особам з керівництва Агентства, відповідального за прийняття рішень. Хто саме за цим стоїть, в АРМА не знають.