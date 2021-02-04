Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Путін, Навальний і шлях до узурпації
ГоловнаПолітика

Невідомі облили кров'ю під'їзд і побили вікна в авто керівництву АРМА

У агентстві заявили про тиск. 

На співробітників Агентства з розшуку та менеджменту активів триває систематичний тиск у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій.

Про це інформує пресслужба агентства.

Зазначається, що зловмисники вдаються до психологічних атак і навіть фізичних нападів на керівництво АРМА й очільників профільних структурних підрозділів Агентства, "створюючи реальні загрози безпеці, життю та діловій репутації посадових осіб, а також членам їх родин".

Фото: facebook.com/arma.gov.ua

Фото: facebook.com/arma.gov.ua

Фото: facebook.com/arma.gov.ua

Фото: facebook.com/arma.gov.ua

"Ретельна організованість злочинних дій, об’єктами яких за короткий час стали відповідальні за ухвалення рішень співробітники АРМА, свідчить про наміри невідомих осіб перешкодити службовій діяльності представників Агентства", - сказано в повідомленні.

За всіма епізодами виявлених злочинів подано заяви до правоохоронних органів, на підставі чого відкрито кримінальні провадження. АРМА розраховує на оперативне виявлення та притягнення зловмисників до відповідальності.

Заступник голови АРМА Володимир Павленко у коментарі УП уточнив, що йдеться про події останніх днів. Невідомі зокрема розбили вікна в авто і облили кров'ю під'їзд особам з керівництва Агентства, відповідального за прийняття рішень. Хто саме за цим стоїть, в АРМА не знають.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також