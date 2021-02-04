Мінрегіон пояснив необхідність нового закону про генсхему України

Попередня генсхема була розроблена 20 років тому і передбачена для використання виключно на паперових носіях.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні та за основу проєкт закону "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо Генеральної схеми планування території України" (реєстраційний № 3337 від 14.04.2020), згідно з яким буде розроблено нову Генеральну схему планування території. Вона базуватиметься на використанні сучасних геоінформаційних технологій та створить умови для сталого розвитку територій та населених пунктів держави.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Генеральна схема планування території України – це первинний планувальний документ нашої держави і верхівка піраміди містобудівної документації. Від актуальності її положень залежить якість проектних рішень інших видів містобудівної документації", - пояснюють у відомстві.

Там додали, що наявна Генеральна схема планування території України, розроблена у період 1998-2000 років і затверджена у 2002 році, була передбачена для використання виключно на паперових носіях.

"Прийняття проекту закону створить нормативне підґрунтя для розроблення та реалізації нової Генеральної схеми планування території України на основі провідних геоінформаційних технологій, формуючи каркас для національної геоінформаційної системи узгодженого та прозорого управління державою", - зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Нова Генеральна схема стане основою для розроблення містобудівної документації на території областей, районів, територіальних громад та населених пунктів. Усі ці проектні рішення будуть координуватися між собою.

Ухвалений проект закону надає повноваження Кабінету міністрів приймати рішення про розроблення Генеральної схеми планування території України та її затвердження. У той же час Мінрегіон визначений як орган, який є замовником та організовує розроблення Генеральної схеми та внесення до неї змін.