Шмигаль 11 лютого зустрінеться з топдипломатом ЄС у Брюсселі

В наступний четвер, 11 лютого, в Брюсселі відбудеться сьоме засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз.

Як повідомляє пресслужба уряду, Україну на ньому представлятиме делегація на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем. Делегацію Євросоюзу очолить керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель. Також в засідання візьме участь комісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

На саміті винесуть питання запуску процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію, а також просування з питань цифрової економіки, зеленого курсу, укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA), визначення конкретних часових термінів проведення першого засідання кібердіалогу Україна – ЄС у 2021 році.

Буде обговорюватися прогрес в імплементації Угоди про асоціацію, процес реформ в Україні. Планується визначити спільні кроки, спрямовані на подальший розвиток політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС.

Окрему увагу приділять протидії збройній агресії Росії, а також безпековій та гуманітарній ситуації, передусім у контексті пандемії COVID-19, на тимчасово окупованих територіях в Криму та на сході України.

За результатами засідання ухвалять спільну заяву.

Нагадаємо, що 9 лютого у Шмигаля передбачено зустріч з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Попереднє засідання Ради асоціації Україна - ЄС відбулося 28 січня 2020 року в Брюселі.

Раду асоціації Україна - ЄС, що складається з членів Кабінету Міністрів, членів Ради ЄС і Європейської комісії, створено для контролю і моніторингу застосування Угоди про асоціацію, вивчення двосторонніх або міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес. Засідання Ради проводять на рівні міністрів щонайменше раз на рік, головування здійснюється по черзі представником України та ЄС.

Перше засідання Ради відбулося 15 грудня 2014 року.