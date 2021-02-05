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КВУ назвав головних прогульників попередньої сесії Ради

Тільки 36% депутатів групи "За майбутнє" були на засіданнях парламенту.

КВУ назвав головних прогульників попередньої сесії Ради
Фото: Цензор

Головними прогульниками Верховної Ради за підсумками роботи четвертої сесії, яка тривала із вересня 2020 по січень 2021 року, стали народні депутати групи "За майбутнє". У середньому впродовж сесії на пленарні засідання реєструвалися 36% депутатів групи.

Про це свідчать дані аналізу відвідування парламентськими фракціями та групами пленарних засідань парламенту, повідомляє пресслужба Комітету виборців України.

За даними КВУ, лише 40% депутатів реєструвалися від фракції "Опозиційна платформа - За життя".

У депутатів ВО "Батьківщина" показники відвідування на рівні 51%. Вищі результати відвідування - в депутатів групи "Довіра" (56%) та фракції "Голос" (58%).

Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 4-ї сесії ВР стали народні депутати "Європейської солідарності" (63%) та "Слуги Народу" (62%).

"Четверта сесія ВР виявилася найменш продуктивною за час роботи нового складу парламенту. Впродовж сесії народні депутати працювали лише 28 сесійних днів. Відвідування Верховної Ради також погіршилося. З одного боку, на це вплинули місцеві вибори, до яких де факто була залучена частина народних депутатів, які виступали в ролі агітаторів на місцях. З іншого боку, в осінній період в Україні погіршилася загальна ситуація із коронавірусом, через що робота парламенту була фактично заблокованою", - прокоментував результати моніторингу голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, найактивнішими лідерами фракцій минулого року були Ірина Геращенко ("Євросолідарність") та Ярослав Железняк ("Голос").

Водночас 100 народних депутатів не виступили у Раді жодного разу під час пленарних засідань упродовж 2020 року.

Головними прогульниками Верховної Ради торік стали народні депутати групи "За майбутнє". В середньому впродовж року на пленарні засідання приходили лише половина депутатів групи.

На думку КВУ, під час останньої сесії продуктивність роботи Ради різко знизилась.

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