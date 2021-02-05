КВУ назвав головних прогульників попередньої сесії Ради

Тільки 36% депутатів групи "За майбутнє" були на засіданнях парламенту.

Головними прогульниками Верховної Ради за підсумками роботи четвертої сесії, яка тривала із вересня 2020 по січень 2021 року, стали народні депутати групи "За майбутнє". У середньому впродовж сесії на пленарні засідання реєструвалися 36% депутатів групи.

Про це свідчать дані аналізу відвідування парламентськими фракціями та групами пленарних засідань парламенту, повідомляє пресслужба Комітету виборців України.

За даними КВУ, лише 40% депутатів реєструвалися від фракції "Опозиційна платформа - За життя".

У депутатів ВО "Батьківщина" показники відвідування на рівні 51%. Вищі результати відвідування - в депутатів групи "Довіра" (56%) та фракції "Голос" (58%).

Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 4-ї сесії ВР стали народні депутати "Європейської солідарності" (63%) та "Слуги Народу" (62%).

"Четверта сесія ВР виявилася найменш продуктивною за час роботи нового складу парламенту. Впродовж сесії народні депутати працювали лише 28 сесійних днів. Відвідування Верховної Ради також погіршилося. З одного боку, на це вплинули місцеві вибори, до яких де факто була залучена частина народних депутатів, які виступали в ролі агітаторів на місцях. З іншого боку, в осінній період в Україні погіршилася загальна ситуація із коронавірусом, через що робота парламенту була фактично заблокованою", - прокоментував результати моніторингу голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, найактивнішими лідерами фракцій минулого року були Ірина Геращенко ("Євросолідарність") та Ярослав Железняк ("Голос").

Водночас 100 народних депутатів не виступили у Раді жодного разу під час пленарних засідань упродовж 2020 року.

Головними прогульниками Верховної Ради торік стали народні депутати групи "За майбутнє". В середньому впродовж року на пленарні засідання приходили лише половина депутатів групи.

На думку КВУ, під час останньої сесії продуктивність роботи Ради різко знизилась.